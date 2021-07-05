В селе Демьянское мужчина накинулся с ножом на бывшую жену, пришедшую домой под утро Фото: Татьяна Коркина

В селе Демьянское Уватского района (не путать с Демьянкой, жители которого обратились к президенту во время прямой линии) возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, который подозревается в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях потерпевшая праздновала свой юбилей и пришла домой под утро. В это время дома находился её пожилой бывший муж, который приревновал экс-супругу, взял в руки нож и стал к ней приближаться, обещая убить на месте. На помощь к женщине пришла её племянница, которая во время потасовки была рядом, и обезоружила дебошира. Разъяренный мужчина отправился спать, а женщины обратились в полицию.

Теперь буйному бывшему мужу грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень», сообщала что в тюменском селе мужчина угрожал убийством знакомому во время застолья, а два года назад житель Тюмени угрожал убийством сотруднице медицинской лаборатории.