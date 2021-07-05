В Тюменском районе на восемь лет осудили кемеровчан, возивших по России наркотики Фото: Татьяна Коркина

Семь лет и восемь месяцев лишения свободы отсидит в колонии 19-летний житель Кемерово, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере (а именно 3,8 килограмма). Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, приговор пока в законную силу не вступил.

По данным ведомства, в Кемерово юноша и его приятель занялись распространением наркотиков. В канун Нового года они поехали в Екатеринбург, чтобы забрать из тайника более 3,1 килограмма мефедрона для того, чтобы сбывать его по всей России. При этом они взяли с собой в дорогу имевшиеся запрещенные вещества – более 700 граммов. Правда, до Екатеринбурга парни не доехали: 2 января 2021 года их автомобиль остановили на посту полиции «Богандинский» в Тюменском районе. Досмотрев фигурантов, в машине нашли наркотики, а позже их обнаружили и в тайнике в Екатеринбурге.

В связи с заключением досудебного соглашения материалы в отношении приятеля 19-летнего парня выделены в отдельное производство. Учитывая судимость, которая уже у него была за наркопреступление, его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени таксист развозил по подъездам наркотики. Злоумышленник держал связь с потребителями через интернет.