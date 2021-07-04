В Тобольске школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

Результат улучшился по 10 предметам Фото: Архив "КП"

Пять выпускников получили максимальный балл по русскому языку, географии, математике и информатике. Более 80 баллов набрали 237 выпускников. 46 обучающимся за высокие достижения была назначена выплата стипендии главы города. Об этом «Тюменской линии» рассказал глава города Максим Афанасьев.

Что касается малышей, то все младшие классы обеспечены бесплатным горячим питанием. В 2020 году в школах проведены косметические ремонты, мероприятия по противопожарной безопасности, приобретено современное учебное оборудование, мебель. Завершена реконструкция здания под дополнительный учебный корпус лицея на 120 учащихся младших классов.