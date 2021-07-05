В Тюмени 5 июля 2021 года отключат 11 светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 июля, отключат сразу 11 (!) светофоров в связи с плановыми работами на электросетях, сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». Водителей просят принять информацию и заранее выбирать маршрут. К тому же, стоит поберечь себя из-за непогоды, которая разгуляется сегодня днем – с градом, дождем и ливнем.

С 8 утра до 17 часов вечера регулировщики погаснут на перекрестках:

- ул. Алебашевская – ул. Газовиков;

- ул. Газовиков – ул. Эрвье;

- ул. Муравленко, д.45,45 – ул. Газовиков;

- ул. Газовиков – пр. Заречный.

С 9 утра до 17 часов:

- ул. Тобольский тракт – ул. Судоремонтная;

- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова;

- ул. Тобольский тракт – школа №48.

С 9 до 20 часов вечера:

- ТЦ «Панама» - ул. 2-я Луговая;

- ул. Щербакова – ул. Муравленко;

- ул. Щербакова, 88;

- ул. Щербакова – ул. 2-я Луговая.