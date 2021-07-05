Погода в Тюмени 5 июля 2021: ливень с крупным градом и шквалистым ветром обрушится на город

Погода в Тюмени 5 июля 2021 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 июля, ожидается облачность, пройдет ливень с грозами и крупным градом. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 C, днем +16…+21, местами до +27 градусов.

По народному календарю 5 июля (2 июня по старому стилю) Евсеев день, в честь памяти епископа Самосатского Евсевия. На Руси этот день называли днем встреч. В народе говорили: «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать».

А ещё в этот день подмечали примет погоды. Если шел дождь – значит, будет хороший урожай хлеба.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как тюменцы провели жаркую погоду. На пляжах был ажиотаж, а некоторые детки умудрились искупаться в луже. Прошлой ночью жители города наблюдали невероятную грозу – с молниями, шквалистым ветром, после этого в область пришло небольшое похолодание.