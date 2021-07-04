Для переписи населения в ход пойдут электронные планшеты Фото: Мария Толстихина

На Всероссийской переписи населения – 2021 применят цифровой способ сбора данных, а переписчикам выдадут планшеты. Об этом сообщило издание «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

Портативные компьютеры уже поступили в Тюменскую область: на юг региона – 3,8 тыс. штук, в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру – 4,2 тыс. штук, в Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,3 тыс. штук.

В планшетах есть картографический сервис, в котором отображены все строения, где необходимо собрать сведения о жителях. Благодаря этому специалистам будет удобнее ориентироваться на местности.

Кстати, в случае утери планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.