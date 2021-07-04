Юные тюменцы искупались в луже в жару

Фото: скрин из видео в паблике "ЧС Тюмень" Фото: соцсети

В Тюмени двое мальчиков нашли во дворе огромную лужу и принялись в ней купаться, словно в полноценном водоеме. Они резвились, лежали на животе и спине, а также весело плескали друг в друга водой. Видео с забавой ребят выложили местные жители в группу ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Дети были одеты, как подобает в пляжный сезон: в одни лишь плавательные шорты. В Тюмени вот уже который день подряд стоит невыносимая жара: днем столбик термометра доходит до +30…+35 градусов, а то и до +38. Потому мальчишки и решили освежиться, тем более что далеко за решением ходить не надо – оно лежит прямо во дворе!

– Такое детство ещё существует? – прокомментировал тюменец в группе под видеороликом.

Видимо, существует!