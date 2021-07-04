Тюменцам рассказали о борьбе с сорняками

Необходимо проводить рыхление на грядках Фото: Архив "КП"

Как бороться с сорняками «Мегатюмени» рассказал председатель Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Алексей Кучеров.

- Есть много разных препаратов, но самый надежный способ – дедовский – вырывать вручную. Сорняков не так много появится следующим летом, если убирать их прямо с корнем, не упуская ни один росток. Поэтому нужно тщательно, еще лучше несколько раз, пройтись между рядами, - посоветовал специалист.

Также необходимо проводить рыхление на грядках, чтобы найти и убрать «белые нити» – небольшие корни, которые питают сорняки. Такую работу лучше проводить раз в 5-6 дней.

- Есть один совет – если не собираетесь засаживать участок в текущий год, то посадите рожь, она не колосится раньше времени и образует густые кусты. Для этого сделайте небольшие ямки рядами – и можно сеять, - заключил Алексей.