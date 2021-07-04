В Тюмень вновь нагрянет дикий шторм

Лучше постараться не выходить на улицу в ночное время Фото: Мария Толстихина

Этой ночью тюменцы стали свидетелями по-настоящему буйной погоды: небо громыхало так, что срабатывала сигнализация машин; шел сильный ливень, дул шквалистый ветер. В ночь с 4 на 5 июля история может повториться: тюменским Гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение.

Гроза, дождь, град и усиление ветра до 27 м/сек – это ожидает жителей Тюмени либо ночью, либо ближе к утру. В любом случае горожан призывают быть осторожнее и по возможности оставаться дома.

В начале рабочей недели местами будут идти сильные дожди, а также грозы в отдельных районах.