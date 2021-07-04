Тюменцы могут бесплатно взять средства для реабилитации напрокат

Использовать устройства можно в течение полугода Фото: Мария Толстихина

С июля 2021 года у жители Тюменской области могут бесплатно брать в прокат средства технической реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода.

Кресла-коляски, трости и ходунки, многофункциональные кровати, электрический подъемник, мобильные поручни, ванна для мытья пациента, веревочная лестница, носилки, гусеничный подъемник с универсальной платформой – это и не только можно взять напрокат. Срок проката - до 6 месяцев.

Желающим приобрести для временного пользования реабилитационные средства нужно обратиться в Областной центр реабилитации инвалидов по адресу г. Тюмень, ул. Уральская, д.60/1 или в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Тел.: 8 (3452) 670-770.