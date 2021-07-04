Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 июля 2021 года увеличилось на 193 человека

Заболело еще 193 человека Фото: Мария Толстихина

По данным оперативного штаба Тюменской области на 4 июля 2021 года, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 193 случая заболевания (всего с начала пандемии – 39802), 165 человек выздоровели (за весь период – 38062).

В том числе заболели 26 детей, 9 пациентов сейчас на аппарате ИВЛ, 25482 человека остаются под медицинским наблюдением, а 191 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.