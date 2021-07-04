Для юных инженеров подготовили два бесплатных образовательных курса Фото: соцсети

Тюменских школьников обучат конструированию 3D-принтеров и машин для прохождения лабиринтов. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня». Уроки будут проходить бесплатно в летнее время, ка раз когда ребята не обременены школьными делами.

Для юных инженеров подготовили два образовательных курса, а именно: «Соревновательная робототехника» и «Сборка 3D-принтера». Занятия будут проходить в аудитории. Ребятам выдадут необходимые учебные пособия.

Занятия для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ. Увлекательные интенсивы будут проходить очно по адресу улица Республики, 142. Первое занятие назначено на 19 июля.