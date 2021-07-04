Казанские ученые исследовали особенности тюменских татар

В гости приехали искусствоведы, литературоведы, фольклористы и музыковеды Фото: соцсети

Специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан побывали в Тюменской области с целью изучить языковую культуру тюменских татар, проживающих в Тюменском и Ярковском районах. Об этом сообщило издание «Вслух.ру».

Исследование провели специалисты разных направлений: искусствоведы, литературоведы, фольклористы и музыковеды. Ученым были интересны особенности говоров, топонимии, устного, музыкального творчества и материальная культура местных татар.

Жители из Ярковского и Тюменского районов, в свою очередь, накрыли для гостей стол и стали их угощать. Полевые материалы, полученные в ходе экспедиции, войдут в книгу «Национально-культурное наследие – Милли мәдәни мирасыбыз».