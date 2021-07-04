Тюменские медики рассказали, как жара влияет на организм

Больше всего в зоне риска - пожилые люди и дети Фото: Мария Толстихина

Тюменский врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Самойлова рассказала, как высокая температура сказывается на здоровье. Жаркая погода влияет не только на пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и на детей, которым очень тяжело переносить жару из-за особенностей организма.

– Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому возрастает число сердечных сокращений, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца, летом чаще случаются инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы, – пояснила врач.

Если у вас наблюдаются тошнота, головная боль, учащенное сердцебиение и дыхание, а тем более обморок, то нужно немедленно обратиться к врачу. Скорее всего, вы перегрелись на солнце.