Вакцину «Спутник» доставили в тюменское Заболотье

У жителей отдаленного села Кускургуль появилась возможность сделать прививку вакциной «Спутник-V». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сейчас в селе Кускургуль находится около сотни человек. Заболотье - самая отдаленная территория Нижнетавдинского района, добраться туда зимой можно по зимнику, а летом -авиацией. Но даже у таких далеко живущих людей появилась возможность поставить прививку от коронавируса.

- Можно сказать, для нас это своего рода приключение. Добраться до людей, практически лишенных сообщения с внешним миром. Привезти вакцину, поставить прививки. Защитить от болезни, которой, в отличии от людей, рейсовые автобусы не требуются. Начинаешь острее чувствовать свою нужность, как врача, - рассказала тюменский врач-терапевт Елена Люлина.

Из всего числа привили пока три десятка населения. Через три недели медики вернутся, чтобы повторно вакцинировать тех, кто привился сейчас, и поставить первую прививку пациентам, в прошлый раз получившим медицинский отвод по состоянию здоровья.