В селе Сазоново автомобиль придавил тюменку, упав с крутого берега Туры

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области во "Вконтакте" Фото: соцсети

Страшная трагедия случилась сегодня в селе Сазоново Тюменской области. Автомобиль «УАЗ», ехавший по крутому берегу реки Туры, опрокинулся и полетел вниз. Машину несколько раз перевернуло, из-за чего женщину выбросило из салона авто, а позже придавило насмерть. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

В машине ехали четверо жителей села: трое мужчин и женщина. 32-летний водитель и двое пассажиров получили различные травмы, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, один человек доставлен в больницу. 37-летнюю сельчанку, к сожалению, спасти не удалось.

Со слов водителя он зацепил колесом бровку, и автомобиль упал с обрыва. Выяснилось, что он был пьян: алкотестер показал 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас все обстоятельство аварии выясняются.

В салоне авто находились муж и жена. Женщину забрали с работы, а после всей компанией поехали искупаться. У пары двое детей 14-ти и 16-ти лет, которые больше не увидят маму.