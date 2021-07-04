В Голышмановском округе выделены дополнительные деньги на ремонт дорожной сети

В этом году построят два с половиной километра дорог Фото: Мария Толстихина

- С департаментом финансов Тюменской области дополнительно согласованы средства на ремонт ещё трёх переулков, - сообщил заместитель главы Голышмановского городского округа Олег Швецов. – Также отремонтируем два участка на разбитой дороге по улице Пономарёва. Отдельным контрактом предусмотрено строительство и ремонт трёх участков тротуаров в местах с интенсивным движением пешеходов. Будет выполнен ремонт съездов к частному дому в посёлке Голышманово и Дому Культуры в деревне Черемшанке. По всем обозначенным объектам контракты уже заключены. В ближайшее время подрядчик приступит к работам.

В этом году построят два с половиной километра дорог в щебёночном исполнении на одиннадцати улицах сёл и деревень округа. К работам подрядчик из города Ишима планирует приступить в начале июля.// Комсомольская правда- Тюмень