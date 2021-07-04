Тюменские спасатели прививаются от COVID-19

Фото: сайт Главного управления МЧС России по Тюменской области

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области прививаются вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте управления. Процесс происходит на добровольной основе.

- Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность населения, ликвидируют пожары, работают на ликвидации последствий ДТП и других экстренных ситуаций, приходят на помощь гражданам в различных обстоятельствах. Поэтому, они всегда в полной боевой готовности- состояние их здоровья должно быть на высоком уровне, - уточнили в тюменском управлении МЧС.

Перед прививкой спасатели проходят осмотр и измерение температуры тела. Позже им нужно будет пройти следующий этап вакцинации.