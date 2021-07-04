Александр Моор поздравил работников ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Сегодня, 4 июля, в России отмечают День работников морского и речного флота. Это профессиональный праздник работников морского и речного флота, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к поздравлениям. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Речники помогали разведать, освоить и поставить на службу стране богатейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири, возвести новые города и поселки, построить промышленные предприятия и дороги, – напомнил глава региона.

Губернатор поблагодарил всех, кто посвятил свою жизнь гражданскому речному и морскому флоту, а также отметил такие качества тюменских речников, как профессионализм, ответственность, опыт и самоотверженность.