Тюменцев ждет конкурс талантов «АвторFEST»

«АвторFest» разработан как для самодеятельных, так и профессиональных авторов Фото: Мария Толстихина

Центр культуры и творчества «Тюмень» организует конкурс для самых талантливых и креативных тюменцев в честь 435-летия со дня основания первого русского города Сибири. Как сообщает «Тюменская область сегодня», это отличная возможность раскрыть свои способности в творческой сфере.

- «АвторFest» разработан как для самодеятельных, так и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров самой различной возрастной категории, начиная от семи лет, - пояснили изданию организаторы.

Нужно успеть подать заявку до 15 июля 2021 года. Все до единого участники «АвторFest» получат дипломы на память.