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Общество4 июля 2021 6:06

Автоинспекторы проведут для тюменцев экспресс-инструктажи

Уроки посвятят правилам поведения на пешеходных переходах
Мария Толстихина
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В этом году в регионе сбиты 99 пешеходов

В этом году в регионе сбиты 99 пешеходов

Фото: Мария Толстихина

Пеших тюменцев научат безопасно переходить улицы по пешеходному переходу. Жителям напомнят, что нужно убедиться в безопасности перед началом перехода и не использовать гаджеты во время пути.

В этом году в регионе сбиты 99 пешеходов, шестеро из них погибли, 93 травмированы. Именно поэтому автоинспекторы ежедневно контролируют переходы, где уже случались наезды на людей.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, в регионе в этом году к административной ответственности привлечены более 11 тысяч водителей. Общими усилиями нужно постараться свести эту цифру к минимуму.