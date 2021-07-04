Автоинспекторы проведут для тюменцев экспресс-инструктажи

В этом году в регионе сбиты 99 пешеходов Фото: Мария Толстихина

Пеших тюменцев научат безопасно переходить улицы по пешеходному переходу. Жителям напомнят, что нужно убедиться в безопасности перед началом перехода и не использовать гаджеты во время пути.

В этом году в регионе сбиты 99 пешеходов, шестеро из них погибли, 93 травмированы. Именно поэтому автоинспекторы ежедневно контролируют переходы, где уже случались наезды на людей.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, в регионе в этом году к административной ответственности привлечены более 11 тысяч водителей. Общими усилиями нужно постараться свести эту цифру к минимуму.