Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июля 2021 18:59

Несмотря на жару, тюменские аграрии концентрируют свои силы

Сельхозпредприятия Тюмени наращивают выпуск новой продукции
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сельхозпредприятия Тюмени наращивают выпуск новой продукции

Сельхозпредприятия Тюмени наращивают выпуск новой продукции

Фото: Мария Толстихина

– Производителям сельхозпродукции сейчас приходится непросто. Жара вносит коррективы, тем не менее работают предприятия стабильно, – отметил заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.

– У животноводов и птицеводов благодаря ранее предпринятым шагам, в том числе инвестиционным вложениям в системы охлаждения, показатели стабильны. Предприятия у нас современные, поэтому и жара, и холод, как правило, не помеха для производства. Это позволяет вести полноценную деятельность и выпускать новые виды продукции. Например, новинками постоянно привлекают внимание тепличный комплекс «ТюменьАгро», а птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» сейчас делает ставку на халяльную продукцию, – добавил он.

Общий объём продукции составляет 200 – 250 тонн в месяц. Также открываются возможности поставок тюменской продукции пока в соседние регионы, в Свердловскую и Омскую области, а в перспективе в республики, где преимущественно живут люди, исповедующие ислам.