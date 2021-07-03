Несмотря на жару, тюменские аграрии концентрируют свои силы

Сельхозпредприятия Тюмени наращивают выпуск новой продукции Фото: Мария Толстихина

– Производителям сельхозпродукции сейчас приходится непросто. Жара вносит коррективы, тем не менее работают предприятия стабильно, – отметил заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.

– У животноводов и птицеводов благодаря ранее предпринятым шагам, в том числе инвестиционным вложениям в системы охлаждения, показатели стабильны. Предприятия у нас современные, поэтому и жара, и холод, как правило, не помеха для производства. Это позволяет вести полноценную деятельность и выпускать новые виды продукции. Например, новинками постоянно привлекают внимание тепличный комплекс «ТюменьАгро», а птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» сейчас делает ставку на халяльную продукцию, – добавил он.

Общий объём продукции составляет 200 – 250 тонн в месяц. Также открываются возможности поставок тюменской продукции пока в соседние регионы, в Свердловскую и Омскую области, а в перспективе в республики, где преимущественно живут люди, исповедующие ислам.