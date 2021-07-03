Нижнетавдинская библиотека все лето будет проводить мастер-классы для детей

До конца лета будут проходить мастер-классы, интеллектуальные игры и тренинги Фото: Мария Толстихина

Для детей и подростков Нижней Тавды появится вечерняя площадка, которая всё лето будет проводить серию творческих мастер-классов и событий. На её создание жители из Нижней Тавды получили 100 000 рублей на региональном конкурсе проектов «Моя идея.Pro».

На базе Центральной районной библиотеки «Культура» до конца лета будут проходить мастер-классы, интеллектуальные игры и тренинги. Всего будет проведено 22 мероприятия, а в конце августа авторы проекта организуют ярмарку-фестиваль, где подростки поделятся навыками и умениями, приобретенными за лето, и представят свои творческие работы.

Сегодня в селе Нижняя Тавда отсутствует вечернее место притяжения для детей и подростков. Во время презентации инициативы в мультицентре «Моя территория» об этой проблеме рассказывала инициатор проекта Наталья Качановская.

– В Нижнетавдинском районе нет ни одной работающей площадки для молодежи в вечернее время. Всё закрывается в 18.00, им некуда пойти, кроме лавочки. Создание проекта «Могу научить» даст детям и подросткам возможность реализовывать свой творческий потенциал, – комментирует организатор инициативы Наталья Качановская.

Напомним, что конкурс проектов «Моя идея» на протяжении 10 лет оказывает финансовую и ресурсную поддержку инициативам тюменцам и жителям юга Тюменской области. На конкурсе участники могут презентовать свои идеи и получить до 250 000 рублей. За последние три года победители «Моей идеи» реализовали более 100 проектов в Тюмени и муниципальных образованиях Тюменской области.