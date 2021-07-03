Тюменский диетолог поведал о тонкостях безглютеновой диеты

Безглютеновая диета основывается на принципе исключения продуктов, содержащих глютен Фото: Мария Толстихина

На сегодняшний день безглютеновая диета является одной из самых популярных. О пользе и вреде диеты «Мегатюмени» рассказала врач-диетолог Елена Дороднева.

- Безглютеновая диета основывается на принципе исключения продуктов, содержащих глютен. Это макароны, хлеб, выпечка, рожь, овес, сухие завтраки, колбасы, консервы, шоколад, кофе. Многие из этих продуктов необходимы организму, поэтому очень трудно соблюдать сбалансированное питание, которое включает все нужные микроэлементы и витамины. Поэтому далеко не каждому подойдет такая диета, - пояснила доктор.

Полезной безглютеновая диета будет для тех людей, у которых повышенная чувствительность к глютену или его непереносимость. По словам диетолога, люди, которые не испытывают повышенную чувствительность к глютену, наоборот, будут подвержены отрицательному воздействию диеты.

- Исключая злаки и содержащие их продукты из рациона, человек будет недополучать необходимые организму вещества. Это не диета для похудения, не диета для мам. Это лечебное мероприятие, которое снижает аллергенную нагрузку на организм при пищевой непереносимости, - заключила Елена Феликсовна.