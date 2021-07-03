Тюменские школьники изобразят мифологических животных

Отправить рисунки на конкурс можно до 1 сентября Фото: Мария Толстихина

Стартовал международный конкурс «Мифологические животные в историях моей страны». Об этом сообщила «Тюменская область сегодня». Школьники Тюмени могут попробовать себя в этом творческом состязании.

Конкурс устраивает музей Голешти в Румынии. Согласно данным от тюменского образовательного канала, участвовать в состязании смогут тюменцы в возрасте до 19 лет.

Необходимо создать картину по теме конкурса. Оборотная сторона работы должна содержать полную информацию об авторе, а именно: фамилия, имя, дата рождения, точный возраст, почтовый адрес, электронная почта, имя педагога-координатора и название работы.

Текст необходимо заполнить заглавными буквами на английском, французском или румынском языках. Размер рисунка должен быть не меньше 30 на 42 см. Организаторы должны получить работу до 1 сентября этого года.

Картину нужно направить по адресу: MUZEUL GOLE TI, STR. RADU GOLESCU NR. 34, ORA TEFANE TI, JUD. ARGE , COD: 117717, ROMÂNIA. С пометкой: CONCURSUL INTERNA IONAL DE PICTUR PENTRU COPII – GOLE TI.