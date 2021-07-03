Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2021 года увеличилось на 180 человек

За минувшие сутки в регионе заболели 180 человек Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 180 и составило 39 609 человек.

По данным оперативного штаба Тюменской области на 3 июля 2021 года, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 180 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 39609), 167 человек выздоровели (за весь период – 37897).

17 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 23115 человек остаются под медицинским наблюдением, 191 человек находится на перевахтовке.