Тюменцы с ограниченными возможностями посоревновались в рыбной ловле

Призы получили за самую большую и даже самую маленькую рыбу Фото: Мария Толстихина

Турнир по рыбной ловле на поплавочную снасть прошел в деревне Коммунар Исетского района среди тюменцев с ограниченными возможностями здоровья.

Участие приняли люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и не только. Лучше всех показали себя спортсмены клуба «Шанс».

Призы получили многие – были номинации «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба» и «Рыба моей мечты». В соревнованиях участвовали как мужчины, так и женщины. Улов победителя составил 5 090 гр, а победительницы – 1 510 гр.

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