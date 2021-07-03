Тюменцам советуют не игнорировать флюорографию

Медицинская процедура делается легко и быстро Фото: Мария Толстихина

Для того, чтобы сделать флюорографию, нужен всего лишь документ, подтверждающий личность – то есть с фотографией. С этим документом жителей ждут тюменские врачи в поликлиниках и передвижных флюорографических кабинетах.

Беспокойство специалистов вызывает то, что от всевидящего рентгеновского «глаза» могут прятаться серьезные болезни. Это, прежде всего туберкулез. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем и человек долгое время может даже не подозревать, что болен – симптомов-то пока нет. А вот когда они появятся, лечить туберкулез будет, может, и не поздно, но однозначно более сложно и долго. Флюорография позволит заметить его на ранней стадии.

Есть и еще более опасные болезни, которые обнаруживает флюорография. Например, рак.

- В год мы выявляем порядка десяти пациентов с новообразованиями в легких, – говорит Данил Буйнаровский. – Всех их направляют к онкологам для дополнительных исследований и постановки диагноза. У части пациентов опухоли оказываются доброкачественными, другие своевременно начинают лечить рак легких. В таких случаях для ремиссии и даже выздоровления важен не то, что каждый лишний год, каждый месяц, - заключил Данил Буйнаровский, рентген-лаборант флюорографического кабинета областной больницы № 23.