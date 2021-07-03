Жители Тобольска ведут здоровый образ жизни

Больше половины тобольского населения активно занимается спортом Фото: Архив "КП"

Более половины жителей Тобольска занимаются физкультурой и спортом

Физкультурой и спортом занимаются 50,5% жителей Тобольска. Об этом «Тюменской линии» сообщил глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

«Ограничительные меры наглядно показали, что путь вывода спорта на улицы – правильный. Первое, что вышло из запретов – это занятия спортом на свежем воздухе. Разнообразив этот вид досуга, сделав его интересным как детям, так и пожилым людям, мы внесли большой вклад в оздоровление населения Тобольска», - заключил Максим Афанасьев.