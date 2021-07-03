Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт3 июля 2021 11:07

Жители Тобольска ведут здоровый образ жизни

Больше половины населения активно занимается спортом
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше половины тобольского населения активно занимается спортом

Больше половины тобольского населения активно занимается спортом

Фото: Архив "КП"

Более половины жителей Тобольска занимаются физкультурой и спортом

Физкультурой и спортом занимаются 50,5% жителей Тобольска. Об этом «Тюменской линии» сообщил глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

«Ограничительные меры наглядно показали, что путь вывода спорта на улицы – правильный. Первое, что вышло из запретов – это занятия спортом на свежем воздухе. Разнообразив этот вид досуга, сделав его интересным как детям, так и пожилым людям, мы внесли большой вклад в оздоровление населения Тобольска», - заключил Максим Афанасьев.