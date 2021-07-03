Тюменцы смогут попасть на «Территорию смыслов» в Москве

В случае победы участники получат на реализацию своей идеи до 1,5 миллиона рублей Фото: Мария Толстихина

Первая смена «Голос поколения» начинается 5 июля, а продлится она до 11 июля. Тюменская молодежь может зарегистрироваться на треки: «Россия — страна возможностей», «Работать в России», «Политика: Новые вызовы» и «Служение Отечеству». Форум пройдет в Солнечногорске Московской области.

Вторая смена «Голос поколения» пройдет с 13 по 19 июля. Она станет точкой взаимной интеграции проектов «Россия – страна возможностей».

На третью смену «Работать в России» тюменцы смогут попасть с 21 по 27 июля, она поможет интегрировать участников и их проекты в общую экосистему молодежной политики.

Четвертый трек «Политика: Новые вызовы» станет доступен с 29 июля по 4 августа, где участники будут обсуждать современные методы ведения внешней и внутренней политики.

Последнее направление «Служение Отечеству» для тех, кто хочет укрепить патриотический актив и выстроить долгосрочную траекторию взаимодействия, пройдет с 6 по 12 августа.

Дедлайн подачи заявки на все треки — неделя до начала. Стать частью команды могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет. В случае победы участники получат на реализацию своей идеи до 1,5 миллиона рублей!