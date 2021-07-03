Тюменская школьница травмировалась, въехав на самокате в авто

За минувшие сутки в Тюмени пострадали в ДТП три ребенка Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки в Тюмени пострадали в ДТП три ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. К счастью, все живы, но без травм не обошлось.

Так вчера на улице Республики, 59 в ДТП травмировалась 8-летняя девочка. На самокате она въехала в автомобиль «Киа», выехав из-за деревьев. У школьницы повреждена стопа. По информации ведомства, обстоятельства произошедшего выясняются.

Уже на улице Совхозной, 26 пострадал еще один юный пешеход. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, его сбил автомобиль «Шевроле». Водитель машины не выбрал безопасную скорость. Ребенок ушиб руку.

На улице Федюнинского, 69 произошло столкновение «Лады» и мотоцикла. При перестроении из полосы в полосу 38-летний мотоциклист нарушил правила. Травмированы 2 человека — мужчина, управлявший мотоциклом, и его 16-летний сын, который был пассажиром. Оба получили ссадины.