В июле юных тюменцев ждут две смены «Отрядов мэра» Фото: "КП" Архив

На второй летний месяц для тюменских ребят запланировано две смены «Отрядов мэра». Об этом сообщает «Вслух.ру». Вторая летняя смена продлится с 12 по 16 июля.

Получить трудовой опыт в течение пяти дней смогут 1 тыс. 300 тюменских подростков. Заработная плата ребят за вычетом всех налогов и с учетом материальной поддержки составит 2 тыс. 148,05 руб. Это при условии 100% отработанного времени.

Третья смена по традиции пройдет перед Днем города – с 19 по 30 июля. За 10 рабочих дней ребята смогут заработать 4 тыс. 296,11 рубля.

Зарплата подростков «Отряда мэра» складывается из следующих составляющих:

оклад (1 тыс. 755,14 руб. и 3 тыс. 510,27 руб. соответственно за 2-ю и 3-ю смены);

районный коэффициент 15%, минус подоходный налог 13%;

материальная поддержка от Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района (392,04 руб. и 784,09 руб. соответственно).