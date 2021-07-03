Тюменцы отметят Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов

Сотрудники музея предложат альтернативу полиэтиленовым пакетам Фото: Мария Толстихина

В Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов сегодня, 3 июля, с 11:00 до 16:00 в музее «Дом Машарова» по адресу улица Ленина, 24 состоитс экологическое мероприятие для тюменцев. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

- Тюменцы смогут познакомиться с удобной и практичной альтернативой пакету - авоськой либо шоппером. Квилт-клуб «Сибирская палитра» презентует гостям музея невероятное разнообразие многоразовых сумок, а студобъединение 5R устроит с детьми увлекательную квест-игру, на которой каждый ребенок узнает для себя что-то новое и применит это в будущем на практике, - сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Вход абсолютно свободный, возрастная категория участников 6+. Кроме того, на территории музея всю неделю будут стоять контейнеры, приспособленные для раздельного сбора мусора. Газеты, журналы, тетради, картон, бутылки, которые использовались под напитки, обои, чеки из магазинов, посуду из бумаги и салфетки – это и многое другое можно будет сдать на переработку.