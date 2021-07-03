Тюменские робототехники – лучшие в России

Тюменцы отличились творческим подходом Фото: Мария Толстихина

Девять лучших команд Тюменской области приняли участие во всероссийском этапе Робототехнической олимпиады, который проходил дистанционно с 24 по 27 июня 2021 года.

В олимпиаде участвовали 280 команд из 40 регионов Российской Федерации и одна команда из Румынии. Юные робототехники Тюменской области выступили в основной, творческой категориях, WeDo и открытом конкурсе творческих проектов на кубок губернатора Красноярского края, где показали высокие результаты.

В основной категории старшей возрастной группы тюменцы заняли первое и третье места, это команда клуба RoboCraft колледжа цифровых и педагогических технологий и команда физико-математической школы (г. Тюмень) соответственно.

Тюменцы также отличились и в творческой категории WeDo. Первое место и победа в номинации «Лучший программный код» у команды «БСЛ» из 15-й школы города Тюмени, а ребята из клуба RoboCraft взяли бронзу в этой категории в младшей возрастной группе, с чем мы их и поздравляем!