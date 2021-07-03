Прогноз погоды в Тюмени на 3 июля 2021 года: ожидается сильная жара

Местами температура достигнет +39 градусов Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 3 июля, в Тюмени ожидается сильная жара. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём возможен град. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +17…+22, днём +29…+34, местами метка термометра будет доходить до +39.

Ежегодно 3 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года постановлением Совета народных кoмиcсapoв. В этот день сотрудники ГИБДД получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся работников и ветеранов награждают почетными грамотами и государственными наградами.