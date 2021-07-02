Тюменская область получит средства на диспансеризацию переболевших COVID-19 Фото: pixabay.com

Тюменской области дали дополнительный средства на диспансеризацию переболевших COVID-19, в размере 31,5 миллиона рублей.

В Правительстве РФ распределили средства для регионов на проведение в рамках реализации территориальной программы ОМС углубленной диспансеризации населения, перенесших коронавирус. Средства дадут территориальным фондам обязательного медицинского страхования субъектов федерации из Резервного фонда Правительства РФ.

Тюменская область получит дополнительно 31 466,4 тысяч рублей. Об этом стало известно от депутата Госдумы от Тюменской области, первого заместителя председателя бюджетного комитета Госдумы Александра Ремезкова.

- Мы поддерживаем инициативу Владимира Владимировича Путина о проведении углубленной диспансеризация для россиян, переболевших коронавирусной инфекцией и выполняем поручение, данное Президентом России в Посланию Федеральному Собранию. Как показала практика, COVID-19 зачастую дает целый ряд осложнений на организм, - отметил Александр Ремезков

Как отмечет депутат, необходимо как можно быстрее выявить последствия инфекции и максимально эффективно пролечить, чтобы сохранить здоровье людей. На проведение такой диспансеризации, которая начнётся с 1 июля, медучреждениям в регионах нужны дополнительные деньги и они сделали всё возможные, чтобы средства поступили быстро.