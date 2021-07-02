В Тюменской области продлен особый противопожарный режим Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продлен особый противопожарный режим. Согласно постановлению администрации города, он будет действовать до 22 июля.

Гражданам все также запрещено посещать городские леса, разводить в них костры и выжигать сухую растительности. Также под строгим запретом находится сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных устройств.

- Напоминаем, что запрет распространяется на лесные участки, находящиеся в собственности города Тюмени, за исключением лесничества «Гилевская роща» и 14 оборудованных зон отдыха лесничества «Городские леса города Тюмени», - сообщили в администрации.

Ознакомиться со списком оборудованных зон отдыха, на которые не распространяются ограничения, можно на официальном портале администрации города Тюмени.