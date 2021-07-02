Тюменская полиция задержала курьеров, которые везли в Ишим более 20 кг наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Тюменские правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Все началось с того, что сотрудники регионального УМВД получили информацию о том, что через область хотят провести крупную партию незаконных веществ. В ходе дальнейшей работы полицейские установили номер и марку машины, на которой будут передвигаться злоумышленники - два жителя Москвы 1998 года рождения.

Преступников задержали на посту ДПС в Тюменском районе. В присутствии понятых у них изъяли два бумажных пакета, в которых находились свертки с порошкообразным веществом. В дальнейшем экспертиза установила, что внутри находится синтетический наркотик «соль» общей массой около 22 килограммов.

- Несколько недель назад подозреваемые получили задание отвезти более 20 килограммов наркотиков в Иркутск. Они упаковали наркотические вещества в два бумажных пакета из под собачьего корма и отправились в дорогу, однако были задержаны, - рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчины обвиняются по ч. 5 статьи 228 УК РФ «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств».Также сотрудники полиции устанавливают личности сообщников задержанных мужчин.