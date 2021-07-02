Банк Уралсиб провел встречу с агентами сети малого бизнеса в Екатеринбурге

Банк Уралсиб начал ежегодную онлайн-трансляцию жизни сапсанов Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

В Екатеринбургском филиале Банка Уралсиб состоялась встреча руководителей филиала с представителями агентской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области.

В мероприятии приняли участие более 15 представителей компаний, оказывающих агентские и консультационные услуги в сфере финансов предприятиям малого и среднего бизнеса, кредитных брокеров, агентств недвижимости, сотрудничающих с Банком Уралсиб.

Участники встречи обсудили кредитные продукты Уралсиба для сегмента МСБ, специфику взаимодействия агентов и их клиентов с банком, а также возможности продления и заключения новых агентских договоров. Большое значение было уделено анализу запросов и потребностей предпринимателей.

Учитывая важность развития агентского канала, руководство Свердловской территориальной дирекции Уралсиба проводит такие встречи регулярно, это позволяет сохранять эффективные контакты с партнерами, получать от них обратную связь, перенимать лучший опыт и совершенствоваться.

«Практика показывает, что работа в агентском канале дает хорошие результаты. Партнеры помогают предпринимателям более эффективно работать с банком, квалифицированно подбирать наиболее подходящие для их целей кредитные программы, а банк получает возможность расширять клиентскую базу в сегменте малого бизнеса, привлекать новых клиентов, – отметил управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев. - Со времени предыдущей встречи сеть наших партнеров расширилась, сегодня я вижу не только постоянных участников, но и новые лица, что не может не радовать. В будущем мы намерены продолжать практику таких встреч».

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».