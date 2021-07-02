Одна из древнейших татарских деревень Тюменской области получит надежное электроснабжение

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» завершают реконструкцию линии электропередачи, питающей труднодоступные поселения Тюменской области. Наиболее крупное из них, деревня Чебурга, является национальным селением сибирских татар. До начала осенне-зимнего периода деревня, история которой насчитывает 4 столетия, получит надежное электроснабжение. Для этого энергетики смонтируют более 23 км ЛЭП с применением современных технических решений. Объем вложений компании составит более 45 млн рублей.

Линия электропередачи «Чебурга» питает 3 поселения Тобольского района, в которых проживают порядка 450 человек. Населенные пункты расположены вдали от дорожной инфраструктуры региона, поэтому попасть в них можно лишь на лодке или самолете. В деревнях помимо крупного крестьянско-фермерского хозяйства и АЗС расположены социально значимые объекты: общеобразовательная школа, 2 фельдшерско-акушерских пункта, водоочистные сооружения. Для бесперебойного электроснабжения жителей и объектов инфраструктуры во время реконструкции работники «Россети Тюмень» построили временный участок ЛЭП протяженностью 9,5 км. Это решение позволило вести работы без ограничения режима электроснабжения потребителей.

На данный момент энергетики выполнили 70 % запланированных работ. Специалисты компании уже установили более 330 железобетонных опор ЛЭП, смонтировали порядка 17 км провода и установили реклоузер 10 кВ. «Россети Тюмень» планируют завершить реконструкцию объекта до наступления холодов.

В результате проведенных работ энергетики значительно улучшат эксплуатационные характеристики энергообъекта: ожидается, что модернизация ЛЭП повысит надёжность электроснабжения и позволит снизить потери электроэнергии в сетях на данном участке примерно на полмиллиона киловатт-часов.