В Тюмени будут судить пьяного водителя, по вине которого погибла 7-летняя девочка

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени будут судить 50-летнего мужчину, по вине которого погиб ребенок. Происшествие случилось 17 февраля около 19.00.

– Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения и управляя легковым автомобилем, сбил на улице Избышева 7-летнюю девочку. После он скрылся с места преступления, а ребенок получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

После того как мужчину задержали, он полностью признал вину. Также следствием был проведен осмотр места происшествия и самого автомобиля, зафиксированы и изъяты следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы, а также проведен следственный эксперимент с участием обвиняемого.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.