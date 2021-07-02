Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2021 года увеличилось на 172 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 172 и составило 39 429 человек. Скончались три человека.

По данным оперативного штаба Тюменской области на 2 июля 2021 года, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 172 случая заболевания (всего с начала пандемии – 39 429); 159 человек выздоровели (за весь период – 37 730).

Также среди заразившихся коронавирусом 17 детей. Девять пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 20 992 человека; 191 человек сейчас находится на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 218 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 3 066 (13,2%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.