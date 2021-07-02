В Тюменской области вакцинировали 83% проживающих в организациях соцобслуживания Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В организациях соцобслуживания Тюменской области продолжается вакцинация от коронавируса, начавшаяся еще в феврале.

– На сегодняшний день, 2 июля, в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах региона полностью привились более 3 тысяч получателей услуг (83 процента) и более 1,5 тысячи (77 процентов) сотрудников стационарных организаций, – сообщили в региональном департаменте соцразвития.

Кроме того, продолжается вакцинация соцработников и пожилых граждан, которые обслуживаются на дому. Уже привиты более 2,6 тысячи сотрудников и обслуживаемых ими жителей региона.

Также добавим, что на сегодня вакцинировано 77 лиц без определенного места жительства, обратившихся в соцучреждения.