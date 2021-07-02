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Происшествия2 июля 2021 11:34

Безработный тюменец едва не зарезал женщину ради телефона

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Марина Прохорова
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Безработный тюменец едва не зарезал женщину ради телефона

Безработный тюменец едва не зарезал женщину ради телефона

Тюменская полиция задержала мужчину, который напал на женщину в подъезде дома на улице Мелиораторов. По словам потерпевшей, злоумышленник достал нож, а затем начал угрожать. Испугавшись, горожанка отдала ему телефон, стоивший 13 тысяч рублей.

– Преступником оказался ранее судимый неработающий 30-летний тюменец. Он пояснил, что украденный телефон планировал сдать в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратить на личные нужды, но не успел. Похищенное изъято в ходе обыска в квартире подозреваемого, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.