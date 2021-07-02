Забралась и начала прыгать: пьяная тюменка из мести повредила автомобиль соседа

Пьяная тюменка из мести повредила автомобиль соседа Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская полиция задержала местную жительницу, которая из мести повредила машину соседа.

Все началось с того, что 29 июня в отделение обратился потерпевший. Он рассказал, что обнаружил на своем автомобиле «Daewoo Nexia» глубокие вмятины. Также мужчина сообщил, что подозревает в этом свою 27-летнюю соседку.

– Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и потерпевшим возник конфликт. В ходе ссоры она забралась на автомобиль заявителя и стала на нем прыгать. Таким способом, согласно заключению эксперта, подозреваемая причинила ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленница отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас девушка обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ей грозит до двух лет тюрьмы.