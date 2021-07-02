Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июля 2021 10:37

Забралась и начала прыгать: пьяная тюменка из мести повредила автомобиль соседа

Девушке грозит до двух лет тюрьмы
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пьяная тюменка из мести повредила автомобиль соседа

Пьяная тюменка из мести повредила автомобиль соседа

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская полиция задержала местную жительницу, которая из мести повредила машину соседа.

Все началось с того, что 29 июня в отделение обратился потерпевший. Он рассказал, что обнаружил на своем автомобиле «Daewoo Nexia» глубокие вмятины. Также мужчина сообщил, что подозревает в этом свою 27-летнюю соседку.

– Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и потерпевшим возник конфликт. В ходе ссоры она забралась на автомобиль заявителя и стала на нем прыгать. Таким способом, согласно заключению эксперта, подозреваемая причинила ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленница отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас девушка обвиняется по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ей грозит до двух лет тюрьмы.