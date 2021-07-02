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Происшествия2 июля 2021 9:45

В Тюмени водителю, слившему бетон в ЖК «Правобережный», попало от прокуратуры

Индивидуальному предпринимателю объявили выговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени водителю, слившему бетон в ЖК «Правобережный», попало от прокуратуры

В Тюмени водителю, слившему бетон в ЖК «Правобережный», попало от прокуратуры

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Представление одному из тюменских предпринимателей внесла прокуратура Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мае 2021 года тюменец через Instagram прислал видео, где видно, как водитель слил бетонный раствор в ЖК «Правобережный».

Нарушителя нашли, им оказался работник одного из индивидуальных предпринимателей. По результатам рассмотрения дела место слива зачистили, бетон вывезли, а водителю объявили выговор.