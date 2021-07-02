СУЭНКО установила первую электрозарядную станцию в Тобольске

Фото: СУЭНКО

1 июля энергетическая компания СУЭНКО запустила в Тобольске первую зарядную станцию для электромобилей. Площадку для размещения выбирали совместно с администрацией Тобольска. Участие в реализации проекта также принимает нефтегазохимическая компания СИБУР. Станция установлена в современном центре города, на парковке ТРЦ «Жемчужина Сибири». Модель новой ЭЗС – быстрая зарядная станция АВВ Terra-53 CJG.

Глава г. Тобольска Максим Афанасьев, директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин и директор организационного развития и социальной инфраструктуры ООО «ЗапСибНефтехим» (предприятие группы СИБУР) Данил Рассказов торжественно открыли первую зарядную электростанцию в Тобольске.

Был подписан меморандум о взаимопонимании и эксплуатации зарядной станции. В рамках соглашения СУЭНКО приобретает и устанавливает электрозарядку, осуществляет ее эксплуатацию, а расходы на потребление электроэнергии берет на себя компания СИБУР. То есть зарядная сессия для владельцев электромобилей будет бесплатная.

– Мы комплексно и разносторонне занимаемся вопросами экологии городского пространства. Количество автомобилей растет ежегодно, это ведет к загазованности. Поэтому альтернативный транспорт, более экологичные виды топлива – отличное решение этой современной и актуальной проблемы.

Благодарю наших главных социальных партнеров за вовлечение в процесс, за хорошие инициативы и за неравнодушие к развитию комфортной и экологически безопасной городской среды, – отметил Максим Афанасьев.

Напомним, электрозарядная станция в Тобольске – седьмая ЭЗС СУЭНКО в Тюменской области. В 2017–2018 гг. компания установила 6 зарядных станций для электромобилей в Тюмени.

– За 3 года существования ЭЗС количество электрокаров в Тюмени выросло в несколько раз, потому что доступная инфраструктура – это основное условие для активного развития экологичного транспорта.

Уверен, что первая электрозарядная станция Тобольска даст такой же толчок, а еще и значительно упростит путешествие туристам-владельцам электромобилей, – подчеркнул директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.

Директор организационного развития и социальной инфраструктуры «ЗапСибНефтехима» Данил Рассказов в свою очередь отметил, что «согласно официальным данным в России около половины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на автомобильный транспорт. Придерживаясь в своей деятельности принципов устойчивого развития, СИБУР сам переходит на альтернативные, более экологичные виды топлива. К примеру, для доставки сотрудников «ЗапСибНефтехима» на работу и домой приобретены 18 экоавтобусов, работающих на газомоторном топливе. СИБУР также заинтересован в становлении соответствующей инфраструктуры в городе и готов участвовать в проектах по ее развитию.

Строительство в Тобольске первой метановой станции для заправки автомобилей, проект по озеленению «1000 деревьев», теперь открытие электрозарядной станции – все эти проекты направлены на повышение качества воздуха в городе и комфорта для тоболяков».