Сбер ожидает почти двукратного роста выдач семейной ипотеки после изменения условий с 1 июля

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После изменения условий по программам поддержки ипотеки с 1 июля 2021 года количество выдач семейной ипотеки в целом по рынку может вырасти в 1,8 раза. Такой прогноз содержится в исследовании СберИндекса «Льготная ипотека: итоги и перспективы».

В рамках программы «Господдержка–2020» с 1 июля вступают в силу новые условия. Программа продлена на год, лимит кредита составит 3 млн рублей для всех субъектов РФ. При этом если раньше кредит по льготной ставке в рамках этой программы могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то сейчас она распространяется и на семьи, в которых рождается первенец. Как и прежде, программой также могут воспользоваться родители ребёнка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022 года.

Сокращение лимита выдач по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит выдачи в целом по госпрограмме примерно на 60%, но этот спад будет частично компенсирован ростом семейной ипотеки, говорится в исследовании СберИндекса.

Расширение действия программы льготной семейной ипотеки увеличивает потенциальную клиентскую базу в 1,8 раза – с 2,5 млн до 4,8 млн российских семей. При этом доля выдач семейной ипотеки в общем объёме ипотеки, по нашей оценке, может вырасти с 3,8% до 6,9%. У российских семей появляется больше возможностей улучшить свои жилищные условия. Например, в Сбербанке такие кредиты доступны по стандартной ставке 5,3%, по ставке от 5% – при электронной регистрации и от 0,1% – при субсидировании от застройщика.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– В Сбербанке отмечают высокий спрос на семейную ипотеку. За весь период действия программы с февраля 2018 года Сбербанк выдал по ней 56,9 тысячи кредитов, суммарный портфель составил 175,3 миллиарда рублей. Только с начала 2021 года по семейной ипотеке выдано 16,1 тысячи кредитов на 57,5 миллиарда рублей.