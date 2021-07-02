Погода в Тюмени: сильнейшая жара до плюс 38 градусов

Погода в Тюмени: сильнейшая жара до +38 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 июля, ожидается сильная жара, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 17 – 22 градуса. Днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, юго-восточный 6 – 11 м/с, местами до 17 м/с, температура поднимется до плюс 33 – 38 градусов.

Сильная жара в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 2 июля (19 июня по старому стилю) – День Зосима-пчельника, в честь святого фракийца Зосимы. С этого дня пчелы начинали заносить мед в улья и заливать соты, поэтому пчельники старались их не трогать. Крестьяне смотрели: если пчелы летят к ульям – будет дождь, а если сидят на стенках – будет сильная жара.