Тюменцы ждут соцпособия, заявления на которые принимаются с 1 июля 2021 года

Тюменцы ждут выплаты, обещанные президентом. Это показывает большое количество вопросов, которые поступают от населения, сказала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова Фото: Ирина Ромашкина

Более 46 миллиардов рублей уже зарезервированы в федеральном бюджете России на две категории – выплаты беременным и родителям-одиночкам. Эти данные глава государства Владимир Путин озвучил во время «Прямой линии» 30 июня.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова напомнила, что в апреле президент озвучил большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми. Тюменцы выплаты ждут – это показывает большое количество вопросов, которые поступают от населения парламентариям региона и в профильные ведомства. На этой неделе, 29 июня, состоялся круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми», который прошел в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

– Заявления на новые меры поддержки начинают принимать как раз с сегодняшнего дня, с 1 июля поправки вступают в силу. Это выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и для одиноких родителей. Вопросов к специалистам было очень много. Это доказывает, что выплаты актуальны и востребованы, – сказала Елена Кашкарова.

Много вопросов от жителей так же поступает о тех выплатах, которые будут в августе – речь идет о соцподдержке родителей первоклассников, которым помогут собрать ребенку ранец.

– На мой взгляд, это будет одна из самых ожидаемых выплат, потому что вопрос сбора ребенка в школу всегда достаточно сложный, особенно для многодетных семей. Дети за лето быстро вырастают: надо купить новую одежду, а еще купить канцелярию... У нас в Тюменской области есть акция «Собери ребенка в школу», в 2020 году мы собрали около 500 портфелей и на каждый из них нашлись желающие, заявок было очень много, – сообщила парламентарий.

По ее словам, круглый стол показал, что у тюменцев очень много вопросов по выплатам, они связаны с нюансами программы и законодательства. Поэтому организаторы вместе со специалистами ПФР договорились в июле провести отдельную конференцию на эту тему, чтобы разобрать частные случаи.

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