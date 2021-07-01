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Детский комитет. Советы нашим родителям1 июля 2021 17:45

Тюменцы ждут соцпособия, заявления на которые принимаются с 1 июля 2021 года

Елена Кашкарова назвала самыми ожидаемыми августовские выплаты родителям-одиночкам, озвученные президентом страны
Ирина Ромашкина
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Тюменцы ждут выплаты, обещанные президентом. Это показывает большое количество вопросов, которые поступают от населения, сказала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова

Тюменцы ждут выплаты, обещанные президентом. Это показывает большое количество вопросов, которые поступают от населения, сказала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова

Фото: Ирина Ромашкина

Более 46 миллиардов рублей уже зарезервированы в федеральном бюджете России на две категории – выплаты беременным и родителям-одиночкам. Эти данные глава государства Владимир Путин озвучил во время «Прямой линии» 30 июня.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова напомнила, что в апреле президент озвучил большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми. Тюменцы выплаты ждут – это показывает большое количество вопросов, которые поступают от населения парламентариям региона и в профильные ведомства. На этой неделе, 29 июня, состоялся круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми», который прошел в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

– Заявления на новые меры поддержки начинают принимать как раз с сегодняшнего дня, с 1 июля поправки вступают в силу. Это выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и для одиноких родителей. Вопросов к специалистам было очень много. Это доказывает, что выплаты актуальны и востребованы, – сказала Елена Кашкарова.

Много вопросов от жителей так же поступает о тех выплатах, которые будут в августе – речь идет о соцподдержке родителей первоклассников, которым помогут собрать ребенку ранец.

– На мой взгляд, это будет одна из самых ожидаемых выплат, потому что вопрос сбора ребенка в школу всегда достаточно сложный, особенно для многодетных семей. Дети за лето быстро вырастают: надо купить новую одежду, а еще купить канцелярию... У нас в Тюменской области есть акция «Собери ребенка в школу», в 2020 году мы собрали около 500 портфелей и на каждый из них нашлись желающие, заявок было очень много, – сообщила парламентарий.

По ее словам, круглый стол показал, что у тюменцев очень много вопросов по выплатам, они связаны с нюансами программы и законодательства. Поэтому организаторы вместе со специалистами ПФР договорились в июле провести отдельную конференцию на эту тему, чтобы разобрать частные случаи.

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